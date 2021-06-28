Красноярский край ждут новые инвестиционные проекты стоимостью более 7 млрд рублей

28 июня компания «Норникель» и Правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов на территории региона. Подписи под документом поставили президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Владимир Потанин отметил: «Подписанное сегодня соглашение является лишь одним из звеньев в сотрудничестве между „Норникелем“ и руководством Красноярского края. Это начало серьезного инвестиционного процесса, в том числе, в социальную сферу. Я хотел бы особо подчеркнуть, что эти инициативы коснутся не только наших северных территорий, мест нашего традиционного пребывания, но и тех проектов, которые важны для Красноярского края в целом».

«Норникель» подтверждает интерес к реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края. А власти, в свою очередь, будут создавать благоприятный инвестклимат и разрабатывать меры в области налоговых льгот и совершенствования местного законодательства.

«Будут внесены изменения в законе о региональных инвестиционных проектах», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс. «После этого статус участника, так называемого РИПа, получат компании, к числу которых принадлежат и компания „Норникель“. Что касается сегодняшнего соглашения, то оно предполагает развитие нашего сотрудничества и в плане науки, и в гуманитарной сфере, и во многих других направлениях. Думаю, что эти планы гармонично вписываются в общее наращивание инвестиционной активности на российском севере, и прежде всего, на Таймыре».

Новое соглашение между «Норникелем» и Красноярским краем, в том числе, предполагает развитие «Южного кластера»: строительство новых добывающих мощностей, модернизацию шахты «Заполярная» (с увеличением добычи руды до 9 млн тонн к 2027 году), в также увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Кроме того, проект «Южный кластер» создаст в Норильском промышленном районе до 2000 дополнительных рабочих мест.

Всего до конца 2028 года в социальные и инфраструктурные проекты, способствующие социально-экономическому развитию края, «Норникель» готов инвестировать более 7 млрд рублей.

Успешная реализация инвестиционных проектов компании будет способствовать расширению налоговой базы консолидированного бюджета Красноярского края, улучшению экологической обстановки, повышению производительности труда и росту экономики региона.