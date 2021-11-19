Красноярский край получит 100 тысяч доз «Спутника Лайт» дополнительно

Красноярский край получит около 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» в декабре. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Как рассказал министр здравоохранения региона Борис Немик, пока в регионе вакцины хватает. Темпы прививочной кампании растут, однако еще около миллиона человек остаются невакцинированными.

«Для плановой вакцинации на ноябрь у нас вакцины достаточно, в полном объеме она есть и для граждан, которые придут на ревакцинацию. На декабрь мы заказали тоже достаточно большую партию — порядка 100 тысяч. При обеспечении нашей заявки дефицита этой вакцины в крае не будет», — сообщил Немик.