    06 марта 2020, 12:16

    Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок из-за короновируса

    Артур Блянихов

    Из-за ситуации с коронавирусом Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесли на неопределенный срок, передает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Мероприятие должно было пройти с 19 по 21 марта. РИА «Новости» уточнили, КЭФ перенесли «по рекомендации федеральных органов исполнительной власти».

    По данным информагентства, на фоне распространения китайского коронавируса мероприятия по всему отменяют или переносят. В частности, отменилась Выставка мобильных технологий в Барселоне, а также Женевский автосалон и Лондонская книжная ярмарка.