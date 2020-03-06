Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок из-за короновируса

Мероприятие должно было пройти с 19 по 21 марта. РИА «Новости» уточнили, КЭФ перенесли «по рекомендации федеральных органов исполнительной власти».

По данным информагентства, на фоне распространения китайского коронавируса мероприятия по всему отменяют или переносят. В частности, отменилась Выставка мобильных технологий в Барселоне, а также Женевский автосалон и Лондонская книжная ярмарка.