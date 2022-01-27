В Красноярске нашли самого доброго дворника: мужчина не только улицы чистит от снега, но и припаркованные машины. Нетипичное рвение он объяснил тем, что просто делает свою работу.

Видео, на котором дворник сдувал снег с тротуара и стоящих машин, появилось в Сети. Пользователи назвали рабочего хорошим человеком и порадовались его старательности.

На улицах одного из жилых комплексов Красноярска мужчина по имени Бойиржон, уточнил Telegram-канал Kras Mash, работает с 2021 года. В прошлом году выходец из Таджикистана занял первое место в номинации «Лучший дворник» по городу.

На работу он выходит рано утром. Ветродуй включает, когда многие разъезжаются на работу. Сначала Бойиржон, которого местные жители по-дружески называют Борей, чистит дорогу, потом — машины.

«У кого-то машину продуваю, они подходят, угощают, и поблагодарят, и помашут руками, здороваются», — рассказал дворник.

Управляющая компания «Покровские ворота», где он работает, решила премировать покорившего соцсети сотрудника. Сам мужчина рассказал СМИ, что просто делает свое дело. Например, если не сдувать снег с машин, то придется убирать дважды — когда автомобили уедут.