Красноярский чиновник запустил флешмоб в честь Дня Победы

Он выступил с музыкальным номером в рамках проекта «Красноярск поет Высоцкого».Чиновник назвал свой флешмоб #поющийглава.

«У меня задача была не столько флешмоб устроить, сколько дать анонс виртуального концерта исполнителей песен Высоцкого военных лет. Готовим запись. Дали возможность посудачить, поспорить», — пояснил Черных.