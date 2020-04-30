Красноярский чиновник запустил флешмоб в честь Дня Победы
Артем Черных, глава Манского района Красноярска, запустил флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Изначально он планировал устроить автопробег, но из-за коронавируса планы изменились. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он выступил с музыкальным номером в рамках проекта «Красноярск поет Высоцкого».Чиновник назвал свой флешмоб #поющийглава.
«У меня задача была не столько флешмоб устроить, сколько дать анонс виртуального концерта исполнителей песен Высоцкого военных лет. Готовим запись. Дали возможность посудачить, поспорить», — пояснил Черных.