На мероприятии по случаю вступления в должность глава Манского района Красноярского края Артем Черных пустился в пляс. Земляки оценили таланты чиновника, а запись с танцем разошлась по соцсетям.

Черных умеет не только танцевать. Как рассказал сам чиновник в соцсетях, он представил программу развития муниципального образования и заверил, что сделает все возможное, чтобы манцам лучше жилось. Также он продекламировал со сцены стихи.

«Спасибо большое за поддержку жителям Манского района, друзьям, которые смогли приехать и поддержать! Мы смогли представить достойно район, каждый сельсовет продемонстрировал, что мы можем работать большой и дружной командой», — рассказал Черных.

Это не первый российский чиновник, блеснувший танцевальным талантом на публике. Самая известная госслужащая, сохранившая отличную фигуру и при каждом удобном случае без стеснения танцующая, — это официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она и народные танцы умеет, и твист при случае отожжет.