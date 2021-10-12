Красноярский чиновник отказался платить штраф по делу о «плаксивом сброде»
Чиновник Андрей Агафонов заявил, что не станет платить штраф по делу об оскорблении красноярцев
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов заявил, что отказался выплатить штраф, который ему предложили добровольно выплатить по делу об оскорблении. По его словам, он с такой санкцией не согласен, поэтому пойдет в суд.
«С делом я ознакомился, претензии все те же самые, что якобы я оскорбил красноярцев и жителей Сибири, тогда как я и в мыслях не держал оскорблять их. Прокуратура предложила добровольно согласиться с тем, что я не прав, и заплатить штраф, я отказался. Будем выходить в суд, представлять аргументы сторон», — сказал он в беседе с «360».
Агафонов добавил, что в материалах дела его больше всего удивило то, что вопросы там формулируются примерно как «перестали ли вы пить коньяк по утрам?».
«Опрашивают свидетелей и потом на это будут полагаться как на свидетельство чего-то, не знаю даже чего», — добавил чиновник.
Он уточнил, что штраф, который ему предложили заплатить, составляет от 5 до 10 тысяч рублей, то есть как для физических лиц. По словам Агафонова, некоторые ошибочно думают, что его размер от 50 до 100 тысяч, но это санкция для должностных лиц, а он таковым не является.
Пост, который Агафонов, не считает обидным или оскорбительным, был написан им в августе, после того как жители Красноярска пожаловались в комментариях в аккаунте фигуриста Алексея Ягудина на смог, из-за которого им нечем дышать.