Красноярский чиновник отказался платить штраф по делу о «плаксивом сброде»

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов заявил, что отказался выплатить штраф, который ему предложили добровольно выплатить по делу об оскорблении. По его словам, он с такой санкцией не согласен, поэтому пойдет в суд.

«С делом я ознакомился, претензии все те же самые, что якобы я оскорбил красноярцев и жителей Сибири, тогда как я и в мыслях не держал оскорблять их. Прокуратура предложила добровольно согласиться с тем, что я не прав, и заплатить штраф, я отказался. Будем выходить в суд, представлять аргументы сторон», — сказал он в беседе с «360».

Агафонов добавил, что в материалах дела его больше всего удивило то, что вопросы там формулируются примерно как «перестали ли вы пить коньяк по утрам?».

«Опрашивают свидетелей и потом на это будут полагаться как на свидетельство чего-то, не знаю даже чего», — добавил чиновник.

Он уточнил, что штраф, который ему предложили заплатить, составляет от 5 до 10 тысяч рублей, то есть как для физических лиц. По словам Агафонова, некоторые ошибочно думают, что его размер от 50 до 100 тысяч, но это санкция для должностных лиц, а он таковым не является.

Пост, который Агафонов, не считает обидным или оскорбительным, был написан им в августе, после того как жители Красноярска пожаловались в комментариях в аккаунте фигуриста Алексея Ягудина на смог, из-за которого им нечем дышать.