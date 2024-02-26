Общество 26 февраля 2024, 17:46 Красноярский бар закрыли после ЛГБТ-вечеринки на 23 Февраля Бар Elton закрыли в Красноярске после ЛГБТ-вечеринки на 23 Февраля РИА «Новости»

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В Красноярске закроют бар Elton. Решение принял владелец заведения Денис Шилов, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Ранее в этом баре провели тематическую вечеринку, в рамках которой на сцене выступали накрашенные мужчины, одетые в стиле милитари. Мероприятие прошло в ночь на 24 февраля.

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На событие отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации», — написала она в своем Telegram-канале.

Позже Мизулина сообщила о начале проверки заведения, а в понедельник, 26 февраля, опубликовала пост о закрытии бара.

Владелец бара заявил, что ему намекнули о том, что правоохранители будут проверять каждую вечеринку. В таком режиме, по его словам, заведение работать не сможет, уточнил Kras Mash.

*Движение ЛГБТ — признано экстремистским в России и запрещено.