Общество 16 января 2024, 19:43 Красноярский автоблогер Андрей Борода умер в 32 года Ведущий YouTube-канала Siberian Beard Андрей Борода умер в 32 года Андрей Борода / «ВКонтакте»

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Популярный YouTube-блогер Андрей Борода (настоящая фамилия — Шипило) умер в Красноярске в возрасте 32 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его друга Андрея Ломакина.

Собеседник журналистов заявил, что о смерти блогера узнал от близких, но без их разрешения раскрыть подробности случившегося с другом не может.

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«Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», — заявил Ломакин.

Он добавил, что по факту скоропостижной смерти блогера назначили экспертизу для выяснения всех обстоятельств.

Андрей Шипило посвятил свой Siberian Beard на YouTube автомобилям. За все время своей работы он набрал 673 тысячи подписчиков. Последнее видео, посвященное обзору BMW X2, вышло 29 декабря. Также у него есть своя группа во «ВКонтакте», на которую подписаны 93 тысячи пользователя.

В последний раз в социальную сеть блогер заходил во вторник, 16 января. В этот день его нашли мертвым.