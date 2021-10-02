Красноярских водителей попросили скорее заменить шины на зимние

Водителей в Красноярском крае призвали не тянуть с заменой летней резины на зимнюю. Напоминание о шинах опубликовала Госавтоинспекция региона.

В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Красноярском крае ночью температура упадет до нуля. Это значит, что утром на дороге возможно образование микропленки льда.

В такое время крайне важно внимательно вести себя на трассе, не превышать скорость и учитывать погодные условия. По данным ГИБДД, главными причинами ДТП в межсезонье становятся неверная скорость и несоблюдение дистанции и бокового интервала на дороге, которые водители могут допускать из-за того, что вовремя не сменили шины или не перестроились на более безопасный режим вождения.

Помимо смены резины водителей также призвали проверить исправность стеклоочистителей, габаритных огней и фар.

Тем, кто не успел вовремя заменить шины, автоэксперты советуют воздержаться от поездок рано утром и поздно вечером. Если ночные температуры упали до нуля и ниже, то на дорогах гарантированно будет гололедица, поэтому «летним гонщикам» стоит выбираться на трассу, когда асфальт уже прогреется, но лучше как можно скорее отправиться на шиномонтаж.

Во время движения нужно увеличить интервал движения и снизить скорость. Когда нужно затормозить, об этом следует предупредить движущегося сзади водителя несколькими легкими нажатиями на педаль тормоза, сообщил Car.ru.