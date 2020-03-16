Красноярские власти рассказали о первом возможном случае коронавируса в регионе

В Красноярске у одного из местных жителей заподозрили коронавирус. Анализы взяли у прилетевшего из Австрии мужчины. Предварительный тест дал положительный результат.

Красноярца госпитализировали, сообщил зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. Его процитировало РИА «Новости».

«Гражданин прибыл вчера из Австрии, и по предварительным тестам у него выявлен положительный результат. Но это только тестовые исследования», — подчеркнул Подкорытов.

Взятые пробы отправили в вирусологическую лабораторию «Вектор». Диагноз должны уточнить во вторник.

Всего на территории Красноярского края медики наблюдают за 278 пациентами. Всех прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, обследуют специалисты. Всего на коронавирус в регионе проверили 850 человек.

О заболевшем известно лишь то, что его поместили в инфекционное отделение одной из красноярских больниц. Об этом со ссылкой на источник сообщила «ТВК Красноярск».

На официальном сайте регионального Роспотребнадзора опубликованы данные на 15 марта. В них указано, что в крае пока не выявили ни одного заболевшего COVID-19. На 12:00 16 марта, подчеркнули в надзорном органе, сведений о заболевших тоже нет.

В России пока известно о 63 случаях заражения новым типом коронавируса. С подозрением на инфекцию в Москве пациентов отправляют в больницу в Коммунарке. Людей кормят пять раз в день, палаты у них большие, а все оборудование в них новое.