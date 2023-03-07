07 марта 2023, 14:38
Красноярские цветоводы вырастили к 8 Марта 200 тысяч тюльпанов
В теплицах Красноярска к Международному женскому дню вырастили 200 тысяч тюльпанов. Об этом сообщило ОТР.
Посадку начали еще в сентябре, потом зимой цветы перенесли в теплицы. Их выращивали в идеально созданных для этого условиях при 70% влажности.
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Всего красноярские цветоводы вырастили 19 сортов тюльпанов. Цветы уже срезали и отправили на продажу. Среди праздничных букетов много желтого цвета, на который в последнее время появился спрос.
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«Многие не любили желтый цвет. Раньше это считалось символом разлуки. Теперь мы понимаем, что лето у нас короткое, зима длинная — нам не хватает солнышка. Поэтому желтому все радуются. Мы даже заметили, что покупателям больше нравится желтый», — рассказала цветовод Лариса Питерская.
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