Общество 07 марта 2023, 14:38 Красноярские цветоводы вырастили к 8 Марта 200 тысяч тюльпанов

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В теплицах Красноярска к Международному женскому дню вырастили 200 тысяч тюльпанов. Об этом сообщило ОТР.

Посадку начали еще в сентябре, потом зимой цветы перенесли в теплицы. Их выращивали в идеально созданных для этого условиях при 70% влажности.

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Всего красноярские цветоводы вырастили 19 сортов тюльпанов. Цветы уже срезали и отправили на продажу. Среди праздничных букетов много желтого цвета, на который в последнее время появился спрос.

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«Многие не любили желтый цвет. Раньше это считалось символом разлуки. Теперь мы понимаем, что лето у нас короткое, зима длинная — нам не хватает солнышка. Поэтому желтому все радуются. Мы даже заметили, что покупателям больше нравится желтый», — рассказала цветовод Лариса Питерская.

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