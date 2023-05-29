29 мая 2023, 17:02
Красноярские спасатели нашли мужчину, заблудившегося в тундре
В Красноярском крае спасательная группа обнаружила мужчину, который заблудился в тундре. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По пути в поселок Новорыбная у мужчины сломался вездеход. Местный житель решил оставить транспорт и пойти пешком, в тундре он провел двое суток. На помощь мужчине отправился вертолет, обнаружить его удалось спустя 3,5 часа поисков.
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Отмечается, что дома заблудившегося жителя Таймыра ждали супруга и пятеро детей.
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