Общество 29 мая 2023, 17:02 Красноярские спасатели нашли мужчину, заблудившегося в тундре

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В Красноярском крае спасательная группа обнаружила мужчину, который заблудился в тундре. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По пути в поселок Новорыбная у мужчины сломался вездеход. Местный житель решил оставить транспорт и пойти пешком, в тундре он провел двое суток. На помощь мужчине отправился вертолет, обнаружить его удалось спустя 3,5 часа поисков.

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Отмечается, что дома заблудившегося жителя Таймыра ждали супруга и пятеро детей.