Красноярские следователи признались, что просят помощи у экстрасенсов

Люди с экстрасенсорными способностями помогают следователям Красноярского края раскрыть особо сложные преступления. Для этого, считают правоохранители, хороши все инструменты.

Центральный аппарат СК РФ взаимодействует с институтом прикладной психологии, пояснил глава управления криминалистики краевого Следственного комитета Артем Кротов. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо», — сказал Кротов. Нетрадиционные методы работы, пояснил он, применяются, когда привычным способом раскрыть преступление не получается.

Если случай особо сложный, то следователи, добавил криминалист, запрашивают снимки из космоса. Их используют в ходе дел о коррупции. При помощи таких фотографий можно выяснить, когда появилось то или иное здание или в тайге вырубили часть леса.

В региональном СК указали, что в прошлом году в Красноярском крае совершено на 15% меньше убийств. Количество изнасилований уменьшилось на 46%. Раскрываемость убийств достигает 91%, изнасилований — практически 100%.