Красноярские полицейские сняли хоррор-видео о неприметных «монстрах»

Полиция Красноярского края опубликовала ролик о безопасности детей, снятый в стиле фильма ужасов. Основной посыл видео такой, что злоумышленники, которые могут навредить малолетним, не носят страшные костюмы.

Социальный ролик стилизовали под VHS-клип. В нем появляются Баба-Яга, девочка из фильма «Звонок», клоун Пеннивайз из «Оно» и вампир. В финале появляется самый главный злодей — неприметный человек, который протягивает конфету. Видео называется «Не все монстры носят костюмы».

«Когда я проводила профилактическую беседу с детьми, все описывали преступников как высоких мужчин в плаще, солнцезащитных очках и шляпах. У детей сформирован стереотипный образ, но надо понимать, что самые страшные преступники выглядят обычно и непримечательно», — приводит сайт NGS24.ru слова заместителя начальника пресс-службы краевого МВД Дарьи Грибковой.

Видео опубликовали в YouTube. Его уже посмотрели более 500 раз.