Красноярская таксистка пожаловалась на неадекватное поведение пьяного пассажира

Поездка с нетрезвым пассажиром стала пыткой для девушки-таксиста из Красноярска. Практически всю дорогу водитель слушала оскорбления от своего попутчика. Видео из салона машины опубликовал Telegram-канал pokrovka_life124.

Водитель написала, что работает в такси уже давно, но никогда не сталкивалась с таким неадекватным поведением пассажира. По словам девушки, сначала мужчину возмутило то, что она не стала грузить его чемодан в багажник, а потом он пожаловался на открытое окно.

По словам водителя, она была вынуждена опустить стекло, чтобы получить хотя бы долю свежего воздуха, так как от попутчика сильно пахло перегаром.

Сам пассажир на протяжении поездки называл девушку «обезьянкой», «тупой», «страшной» и интересовался, соблюдает ли она гигиенические процедуры. Водитель на все нападки отвечала очень сдержанно.