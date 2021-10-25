Красноярская модель нарядилась в «окровавленное» платье ради акции против домашнего насилия

Модель и менеджер по туризму из Красноярска Галина Жданова устроила акцию против домашнего насилия. Она надела свадебное платье, испачканное бутафорской кровью, и пришла к одному из отделений ЗАГС города. Фото девушки в образе избитой невесты опубликовал Telegram-канал «Бал дебютанток».

На снимке Жданова держит в руках плакат с перечеркнутым словом «свадьба», под которым написано «домашнее насилие». Как отметила сама модель на своей странице в Instagram, эту акцию она приурочила к популярному Хэллоуину, чтобы обратить внимание на проблему.

«В Красноярске ко мне стали обращаться женщины с подобными случаями, они стали заложниками и жертвами… они ищут поддержки и хотят быть счастливыми. Пусть мой фотопроект „Кровавая свадьба“ станет частью борьбы за их жизни и благополучие. Прошу Вас, будьте смелыми. Напишите мне», — призвала Жданова.

Это не первая громкая акция модели. В сентябре она объявила о запуске туров в Афганистан. Жданова пообещала предпринимателям комфортную поездку в гости к талибам* с пятизвездочным отелем и возможностью заказать охрану.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.