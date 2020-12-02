Красноярская фабрика выпустила елочные шары в медицинской маске

Красноярская фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» придумала необычную коллекцию шаров в медицинских масках. Тема коронавируса оказалась очень востребованной среди населения. Теперь мастера работают в усиленном режиме, чтобы все желающие смогли получить елочное украшение.

По словам заместителя руководителя фабрики Артема Денисовича, предприятие всегда выпускало символы года. Однако в этот раз коллектив решил взять за основу идеи рекомендации по ношению защитных масок. Россиянам такое оформление понравилось, и заказы посыпались не только от местных жителей, но и из других городов.

«Все узнали и теперь хотят. Выпускать будем сколько сможем, пока порядка 100–120 штук в день. У нас все игрушки ручной работы», — передает РИА «Новости» его слова.

Как отметил Денисович, выпускать шары будут до 31 декабря.

Необычными игрушками заинтересовались даже на телевидении. Художница фабрики рассказала в эфире «Время покажет» на Первом канале, что коллекция называется «Будьте здоровы». Таким образом мастера призывают людей не забывать носить маски и заботиться о здоровье.