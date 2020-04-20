Красноярская чиновница поставила себе статуэтку COVID-19. Так она поддержала бизнес

Глава красноярского города Шарыпова Наталья Петровская установила на столе в своем рабочем кабинете статуэтку COVID-19. Чиновница заявила, что сделала это, чтобы поддержать малый бизнес.

Петровская объяснила сайту радиостанции «Говорит Москва», что статуэтку в виде молекулы вируса сделал шарыповский индивидуальный предприниматель. Он производит экологичные сувениры и деревянные игрушки.

«Появление сувенира на моем рабочем столе привлечет внимание горожан к основному посылу моего выступления — оставаться дома, не подвергать свою жизнь и свое здоровье опасности», — пояснила глава города.

В местной администрации создали рабочую группу по предупреждению коронавирусной инфекции. Она занимается тем, что следит за проблемами бизнеса.

«Малый бизнес <…> обладает большой мобильностью, что подтверждает быстрое создание предпринимателем сувенира в виде модели коронавируса», — заметила Петровская.

В России, по последним данным, выявили 47 121 больного COVID-19. Зараженные есть во всех регионах страны. С начала эпидемии выздороветь удалось 3446 россиянам, скончались 405 человек. По приросту новых инфицированных РФ вышла на второе место в мире.