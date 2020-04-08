Красноярск решил отказаться от массовых гуляний на День Победы

В Красноярске не будут устраивать массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Из-за угрозы распространения коронавируса власти города решили обойтись без них. В честь празднования Дня города гулянья тоже отменили.

Не состоятся все массовые мероприятия, намеченные на май и июнь, уточнили в пресс-службе красноярской администрации.

«Отмена касается массовых мероприятий, посвященных Дню города, а также Дня защиты детей и массовых спортивных и культурных мероприятий», — пояснили в пресс-службе решение мэра Сергея Еремина. Несмотря на это, праздничное оформление города к 9 мая все же сделают.

Речь идет о мероприятиях, которые организует администрация Красноярска, в том числе и посвященных 75-летию Победы. Среди них, добавил «Интерфакс», «Летопись победы».

Тем не менее об отмене парада 9 мая и «Бессмертного полка» в Красноярске речь не шла. Такое решение могут принять только власти всего края.

Ранее объявленные и запланированные торги, так или иначе имевшие отношение к упомянутым праздникам, тоже отменили.

В Москве пока не собираются переносить Парад Победы, намеченный на 9 мая. В Минобороны заметили, что подготовка к нему «идет по плану».