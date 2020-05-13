Красноярка рассказала, зачем набегала «карантин» и «прощай» на геотрекере

Набегать прощание с карантином на геотрекере у жительницы Красноярска Людмилы Ганжуровой получилось спонтанно. Все начиналось с обычной пробежки. Никакого заранее подготовленного плана не было.

«Скучно было бегать по одному и тому же маршруту. Чтобы как-то разнообразить себе бег придумала вот это — просто спонтанно. Первое слово, которое пришло в голову во время карантина, было конечно же „карантин“. Первое слово я написала в апреле», — рассказала «360» Ганжурова.

Написать слово «прощай» она решила после обращения президента России Владимира Путина к гражданам, во время которого он объявил о завершении периода нерабочих дней.

«Очень хотелось с ним (карантином — прим. ред.) попрощаться и поставить восклицательный знак, но все еще пока под вопросом, поэтому вот так… [Восклицательный] знак писать сложно: точки программа не ставит и перерывов она не делает. А вообще — это все просто. Для быстро бегающего человека занимает несколько минут. Ну полчаса», — добавила собеседница.

Путин обратился к россиянам 11 мая и заявил, что череда нерабочих дней из-за пандемии в России завершается с 12 мая. Он оставил губернаторам все антикризисные полномочия. Вопрос о снятии ограничений в регионах будут решать на местах.