Красноярец стал продавать «Доширак» по 20 тысяч рублей за упаковку

Житель Красноярска разместил объявление в интернете о продаже лапши «Доширак». Пользователей возмутила стоимость товара, ведь за одну пачку молодой человек попросил почти 20 000 рублей. О предприимчивом красноярце сообщил портал sib.fm.

В тексте объявления сибиряк написал, что продает дефицитный товар. При этом лапшу быстрого приготовления молодой человек назвал «божественной». За одну упаковку макаронных изделий он попросил 19 990 рублей, намекнув на то, что количество товара ограничено всего четырьмя штуками. Потенциальным покупателям на выбор было предоставлено два вида лапши: со вкусом говядины «для мужчин» и со вкусом курицы «для женщин и детей». На вопрос о том, будет ли расширяться ассортимент, продавец ответил отрицательно.

Ранее стало известно, что с прилавков российских магазинов действительно стал исчезать «Доширак». На одном из заводов сообщили, что перебои в поставках связаны с временной приостановкой производства, однако поводов для паники нет — достаточные запасы лапши есть в распределительных центрах.