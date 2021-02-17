Красноярец, «натравивший» бульдога на фельдшера, избежал суда

Жителю Красноярска, который спустил свою собаку на фельдшера, удалось избежать судебных разбирательств, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу местного управления полиции.

Накануне женщина-фельдшер приехала на вызов к ребенку. Специалист провела осмотр и поговорила с матерью по поводу лечения. Когда медик собралась уходить, один из членов семьи выпустил собаку. Мать ребенка успела удержать пса и проводила фельдшера из квартиры.

«Бойцовская собака, которую натравил на фельдшера скорой житель Красноярска, оказалась французским бульдогом. Животное не представляло опасности, только напугало женщину», — пояснили в пресс-службе.

В возбуждении уголовного дела медику отказали. Стороны мирно разрешили конфликт. Как выяснилось позже, у жителей квартиры были претензии к фельдшеру, так как она отказывалась надевать бахилы.