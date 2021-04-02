Красноярец на Toyota влетел в здание дилерского центра из-за обиды. Видео

Житель Красноярска на своей Toyota устроил показательную демонстрацию своего несогласия с оценкой стоимости машины дилером. Он просто въехал в автосалон. До этого за мужчиной была полицейская погоня. Все это попало в объектив камеры, установленной в автомобиле ГИБДД.

Как сообщил сайт NewsLab.ru, ночью 2 апреля один из водителей рассказал экипажу ГИБДД о подозрительном внедорожнике Toyota Harrier, который ездит по тротуару с дальним светом. Инспекторы нашли эту машину, но она начала стремительно уезжать. За ней пустились в погоню.

«Чтобы остановить транспортное средство, которое представляло опасность для окружающих участников дорожного движения и граждан, инспекторы ДПС на одном из перекрестков города опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП», — приводит сайт текст сообщения ГИБДД.

Полицейские продолжили преследование. Беглец доехал до автосалона «Lexus-Красноярск» и специально протаранил стеклянные двери. После этого мужчину задержали. Внутри дилерского центра он повредил дорогую машину.

По предварительным данным, накануне он поругался с сотрудниками салона, которые, по его мнению, занизили цену его машины по трейд-ин, и он решил с ними расквитаться.

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