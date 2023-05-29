Общество 29 мая 2023, 17:58 Красногвардейский район Петербурга стал лидером голосования по программе «Формирование комфортной городской среды»

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На сегодняшний день в рамках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» лидирует Красногвардейский район Санкт-Петербурга. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по благоустройству города Лариса Канунникова газете «Петербургский дневник».

По ее словам, жители получают возможность проголосовать за понравившийся проект по благоустройству различных общественных пространств города. Так, в рамках текущего голосования помимо Красногвардейского также лидирует Невский район.

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Отмечается, что отдать свой голос за понравившийся проект петербуржцы могут до 31 мая включительно.