23 марта 2024, 11:34
Красногорская больница назвала число госпитализированных после теракта
Минздрав Подмосковья: в больнице Красногорска находятся 11 пострадавших
В Красногорской больнице находятся 11 человек, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В настоящий момент в нашей больнице остаются 11 пострадавших в результате теракта в Красногорске», — указали в сообщении.
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Состояние шести из них медики оценили как тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Еще пять человек в состоянии средней степени тяжести.
«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что больница обеспечена донорской кровью в достаточном количестве.
Центр крови Подмосковья ранее принял решение увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость. Только за первый час работы учреждения приняли уже более 600 человек.
Согласно данным, которые предоставил Следственный комитет, в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье погибли уже свыше 90 человек.
Стрельба в Crocus City Hall
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