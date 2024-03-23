Важное 23 марта 2024, 11:34 Красногорская больница назвала число госпитализированных после теракта Минздрав Подмосковья: в больнице Красногорска находятся 11 пострадавших

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В Красногорской больнице находятся 11 человек, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«В настоящий момент в нашей больнице остаются 11 пострадавших в результате теракта в Красногорске», — указали в сообщении.

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Состояние шести из них медики оценили как тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Еще пять человек в состоянии средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что больница обеспечена донорской кровью в достаточном количестве.

Центр крови Подмосковья ранее принял решение увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость. Только за первый час работы учреждения приняли уже более 600 человек.

Согласно данным, которые предоставил Следственный комитет, в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье погибли уже свыше 90 человек.