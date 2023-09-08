Общество 08 сентября 2023, 16:24 Красногорск посетили избиратели в костюмах императорских придворных Сотрудники красногорского музея пришли на выборы в костюмах придворных РИА «Новости»

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Сотрудники усадьбы «Знаменское-Губайлово» в Красногорске пришли на избирательный участок в костюмах императорской эпохи. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Работники культурной сферы отдали на выборах свои голоса и порадовали окружающих красивыми нарядами и изысканными манерами. «Придворные императора» рассказали о перформансе с костюмами царской эпохи и признались в любви к своему городу.

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«Мне важна судьба моего округа, потому что я местный житель и люблю свой город. Надеюсь, что он будет только процветать», — отметила руководитель культурно-выставочного усадьбы Мария Дроздецкая.

Ранее в Красногорске на избирательный участок пришел депутат Мособлдумы Роман Володин. Он отметил качественную и сплоченную работу избирательной комиссии, а также пообщался с первыми проголосовавшими жителями города.