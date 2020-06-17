Жители Красногорска попросили провести голосование по Конституции в СНТ. Власти прорабатывают вопрос

Уже через неделю начнется голосование по поправкам в Конституцию РФ. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина рассказала «360» о подготовке к этому событию. Высказать своем мнение, скорее всего, можно будет прямо на даче.

«Красногорск активно готовится к дням голосования. В этом году всероссийское голосование будет проходить в новом формате. Оно назначено на 1 июля, но возможность голосовать у нас есть семь дней: с 25 июня по 1 июля включительно. Наша первоочередная задача — проинформировать жителей о такой возможности», — заявила она.

По ее словам, люди интересуются, как на избирательных участках будут соблюдать меры безопасности в условиях коронавируса. Средствами индивидуальной защиты обеспечат 118 постоянных УИК и три временных. Сейчас выстраивается план работы на 21 участке. В основном они находятся в школах и на базе социальных учреждений.

«Сегодня участковые комиссии получат информационные материалы от областной избирательной комиссии. Шла активная работа по линии Общественной палаты, которая принимала заявки на наблюдение в день голосования», — отметила Хаймурзина.

Все заявления передали в областную общественную палату. Она будет выдавать направления тем, кто выразил желание стать наблюдателем.

Глава Красногорска добавила, что к властям обращаются председатели и жители СНТ. Ведь многие люди сейчас живут на дачах.

«Попросили помочь организовать голосование в СНТ. С председателями отрабатываем [этот вопрос]», — отметила она.

Ранее глава Солнечногорска Владимир Слепцов рассказал, как в округе проходит подготовка к всеобщему дню голосования.