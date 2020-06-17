Жители Красногорска попросили провести голосование по Конституции в СНТ. Власти прорабатывают вопрос
«Красногорск активно готовится к дням голосования. В этом году всероссийское голосование будет проходить в новом формате. Оно назначено на 1 июля, но возможность голосовать у нас есть семь дней: с 25 июня по 1 июля включительно. Наша первоочередная задача — проинформировать жителей о такой возможности», — заявила она.
По ее словам, люди интересуются, как на избирательных участках будут соблюдать меры безопасности в условиях коронавируса. Средствами индивидуальной защиты обеспечат 118 постоянных УИК и три временных. Сейчас выстраивается план работы на 21 участке. В основном они находятся в школах и на базе социальных учреждений.
«Сегодня участковые комиссии получат информационные материалы от областной избирательной комиссии. Шла активная работа по линии Общественной палаты, которая принимала заявки на наблюдение в день голосования», — отметила Хаймурзина.
Все заявления передали в областную общественную палату. Она будет выдавать направления тем, кто выразил желание стать наблюдателем.
Глава Красногорска добавила, что к властям обращаются председатели и жители СНТ. Ведь многие люди сейчас живут на дачах.
«Попросили помочь организовать голосование в СНТ. С председателями отрабатываем [этот вопрос]», — отметила она.
Ранее глава Солнечногорска Владимир Слепцов рассказал, как в округе проходит подготовка к всеобщему дню голосования.