«Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» объединились

Владельцам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву теперь принадлежит 51% в объединенной компании, а владельцу «Красного & Белого» Сергею Студенникову, соответственно, 49%.

Обыски начались в офисе торговой сети «Красное & Белое» Подробнее

Как рассказал Студенников, управление розничным бизнесом объединившихся торговых сетей возложат на холдинговую компанию DKBR Mega Retail Group Limited.

Он также добавил, что обсуждение состоявшейся сделки началось около семи лет назад. В конце 2018 года переговоры были уже на финишной прямой.

После объединения в России появится третий по размеру оборота ретейлер. В сумме под вывесками «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» в России на данный момент работает более 13 тысяч магазинов.

Выручка объединенной компании в 2019 году по предварительным данным может составить 800 миллиардов рублей.