Общество 07 февраля 2023, 17:05 Краснодарцев предупредили о надвигающемся шторме

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Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае до среды, 8 февраля. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

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Анапу, Геленджик и Новороссийск ждет шквалистый ветер порывами от 30 до 38 метров в секунду. Кроме того, волны будут достигать высоты до 2,5 метра. Также прогнозируют парение моря и возможное обледенение судов. В горах же может быть лавиноопасно на высоте выше 1,5 тысячи метров.