28 декабря 2022, 19:11
Краснодарцам раздали листовки с акцией «третий гроб — в подарок»
Жителям Краснодара раздали листовки со странной акцией от похоронного бюро
Жителям Краснодара раздали листовки похоронного бюро с объявлением странной акции: «1+1=3», то есть «третий гроб — в подарок». На флаерах значится агентство «Пандора», однако его руководитель Оксана Шемякина опровергла РИА «Новости» участие в этой странной акции.
«С нашей компанией это никак не связано», — подчеркнула она и предположила, что имели место «происки конкурентов».
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Шемякина добавила, что в полицию уже направили заявление по этому поводу.
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Листовки с нарисованными гробами и надписью раздавали около торгового центра «Карнавал». О том, что краснодарцы пожаловались на чудовищное рекламное предложение, ранее сообщило издание «Подъем». Его журналистам сотрудники бюро, указанного на флаере, признались, что надеются: «крыса», распространившая фейк, «будет выяснена и уничтожена».
В ноябре огласке предали еще один скандал, связанный с ритуальными услугами: бывших сотрудников полиции обвинили в разглашении персональных данных умерших. Как выяснило следствие, трое правоохранителей продавали данные ритуальному агентству.
Краснодар
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