Краснодарский врач попросил власти не открывать курортный сезон

Главный врач из Краснодара попросил власти края продлить режим изоляции до 15 июня и не открывать курортный сезон. По его словам, коронавирус распространяется из-за мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Главврач краевой больницы № 1 Владимир Порханов отметил, что заболеваемость в Краснодарском крае прогрессирует.

«Применение карантинных мер позволяет не допускать развитие коронавируса. Отмена карантина может значительно ухудшить ситуацию. Пока прирост новых заболевших составляет 6%. Считаю, что надо продлить ограничительные меры до 15 июня и не открывать курортный сезон», — отметил Порханов, его цитирует «Блокнот Краснодар».

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что решение о продлении ограничительных мер нужно принять, основываясь на мнении медиков. После чего объявил, что режим изоляции продлится до 23 мая. При этом медики говорили, что его нужно продлить как минимум до конца месяца.

В Краснодарском крае с начала эпидемии выявили 1929 случаев заболевания COVID-19. Только за последние сутки прирост составил +99. Выздоровели больше 600 человек, 22 пациента с коронавирусом скончались.

Краснодарский край находится на седьмом месте в России по числу заболевших COVID-19.