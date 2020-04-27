Краснодарский рентгенолог умер от коронавируса

С 2008 года Васильченко работал в центральной районной больнице города Лабинска.

В ведомстве заявили, что он «в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента».

Васильченко умер 26 апреля, сообщила в Instagram его дочь Екатерина. По ее словам, медик скончался от заражения коронавирусом.

«Шестого апреля он встал в ряды врачей инфекционного госпиталя, развернутого в Лабинске против COVID-19. Он работал до последнего, помогая людям. Даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов. Но в борьбе с вирусом проиграл», — написала она.

В Краснодарском крае зарегистрировано 780 случаев коронавирусной инфекции, умерли 19 человек. На ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 пациент.

Ранее сообщалось о смерти двух врачей и четырех медсестер в Петербурге, а также терапевта в Туле. Все они заразились коронавирусом.