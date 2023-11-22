Общество 22 ноября 2023, 14:57 Краснодарский край занял второе место по вводу жилья

Читать 360tv в

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в течение 10 месяцев 2023 года в регионе было сдано более 5,8 миллиона квадратного метра жилья, написал сайт Infox.

Как рассказал глава департамента строительства региона И. Федосов, благодаря строительной отрасли в казну региона идут значительные налоговые поступления и появляется возможность строить социальные объекты.

Реклама

С января по октябрь 2023 года строительные организации перечислили в региональный бюджет 15,7 миллиарда рублей налогов.