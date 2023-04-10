Общество 10 апреля 2023, 23:36 Краснодарский край выплатит участвующим в СВО контрактникам по 100 тысяч рублей Контрактникам — участникам СВО из Краснодарского края будут выплачивать 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Жители Краснодарского края, заключившие контракт на военную службу и принимающие участие в специальной военной операции, будут получать из регионального бюджета единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получат граждане России, проживающие на территории Краснодарского края, заключившие с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы с Минобороны России и принимающие участие в спецоперации», — уточнили в сообщении.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее постановление. Уточняется, что выплату не будут учитывать в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер социальной поддержки.

Ранее материальную помощь в размере 100 тысяч рублей выплачивали только мобилизованным жителям Кубани и добровольцам.

Жителям города Байконура в Казахстане предложили единовременную денежную выплату за участие в спецоперации в размере 260 тысяч рублей. Ее предоставляют мобилизованным россиянам и добровольцам, заключившим контракт на прохождение военной службы.