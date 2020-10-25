Краснодарские скульпторы подарили Ульяновску памятник Лермонтову с ошибками

Краснодарские скульпторы решили подарить Ульяновску памятник Михаилу Лермонтову, но допустили в цитате ошибку. Мастера и сами не поняли, как такое могло произойти. Теперь с ситуацией разбирается администрация.

Местным жителям монумент очень понравился, кроме одной детали — на нем была цитата Ивана Гончарова, посвященная Лермонтову. А цитата оказалась с ошибкой, инициалы писателя были перепутаны — А. И. вместо И. А. Гончаров.

Бюст изготовила и бесплатно передала городу краснодарская мастерская Михаила Сердюкова, сообщает 73online. Скульпторы рассказали, что взяли цитату вместе с инициалами с сайта музея Лермонтова в Тарханах. И на нем действительно размещена цитата Гончарова с ошибкой.

К ситуации уже подключилась министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. По ее словам, ведомство не имеет отношения к установке памятника, но она уже поручила исправить ошибку.

«Хочу напомнить, что в Ульяновске работает единственный в мире историко-мемориальный центр по изучению наследия И. А. Гончарова, и не согласовать цитату с профессионалами — не просто небрежность, а непрофессионализм», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

В ближайшие дни буквы заретушируют и исправят.