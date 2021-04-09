Краснодарские депутаты решали вопрос о ношении масок с учетом мнения Малышевой

В Краснодаре депутаты обсуждали, нужно ли носить маски жителям или нет, основываясь на мнении телеведущей Елены Малышевой. Позже глава краснодарской думы Вера Галушко заявила, что сказано все было с иронией — они прекрасно знают, что без масок пока никуда.

В YouTube появилось видео с заседания депутатов. Вопрос был поднят вполне серьезно. Кто-то из присутствующих даже напомнил, что Малышева считает необязательной вакцинацию для тех, кто переболел. Но парламентарии сразу обозначили, что вакцинация важна.

«К нашему удивлению, Елена Малышева, ведя свою передачу по телевизору, всякий раз говорит о том, что все, кто переболел, маски могут не носить. Поэтому возникает вопрос: носить или не носить?» — сказала в ходе совещания глава краснодарской думы Вера Галушко.

Однако изданию «Подъем» она объяснила, что все это было сказано с иронией. Цель вопроса была в том, чтобы депутаты высказались на эту тему и большинство так и заявило — маски носить обязательно.

«Вот Малышева, которая работает на государственном канале, которая несет пропаганду в массы, доктор, между прочим, говорит, что не надо носить. Но маски носить надо. Маски мы носили и будем носить до тех пор, пока Роспотребнадзор не даст отмашку», — сообщила она.

Галушко добавила, что они законопослушные, понимают, что надо не только беречь свое здоровье, но и здоровье окружающих. Она также призналась, что иногда смотрит передачу Елены Малышевой, которая приглашает «высокопрофессиональных медиков».