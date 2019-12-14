Краснодарские бегуны посоревновались в скорости с трамваем

Акция прошла в Краснодаре уже второй раз. В этом году организаторы усложнили маршрут, но спортсмены все равно пришли к финишу первыми. Участники пробежали по улице Ставропольской, через Городской Сад до ТРК «Сити Центр». Длина забега составила пять километров. На финише легкоатлетов наградили медалями и грамотами.

Вызов трамваю бросили 40 человек, тогда как в прошлом году на старт вышли всего 12 спортсменов. Соревновались участники в скорости с новым трамваем серии «Кубань», который ходит по четвертому маршруту: «Улица Индустриальная — микрорайон Комсомольский».