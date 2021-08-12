Краснодарец выиграл в лотерею 36 млн рублей, не угадав ни одного числа

Житель Краснодара выиграл в лотерею «Все или ничего» рекордные 36 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. Об этом в пресс-службе «Столото» рассказали РИА «Новости».

Счастливчик отметил в билете 12 чисел из 24, и ни одно из них не выпало. Так кубанец стал обладателем суперприза в размере 36,024 миллиона рублей. По правилам лотереи «Все или ничего», участники отмечают 12 чисел, и побеждает тот, кто угадает все, или ни одного.

Победитель лотереи пока не обратился за своим выигрышем. Билет ему достался всего за 60 рублей. Он приобрел его в мобильном приложении «Столото», оплатив через Apple Pay.

Быструю лотерею «Все или ничего» проводят каждые 15 минут, кроме технических перерывов.

Ранее в июле строитель из Сахалинской области выиграл в лотерею полмиллиарда рублей. В отличие от жителя Кубани, сахалинец тут же оформил свой выигрыш. Он узнал о победе, когда вместе с супругой находился в Москве. Строитель рассказал, что начал играть в лотерею 10 лет назад, когда услышал, что кто-то выиграл крупную сумму денег.