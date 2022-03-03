Краски для волос и другие косметические средства подорожали в России

На фоне введения в отношении РФ санкций российский производитель красок для волос Estel поднял цены на 50%, иностранная профессиональная косметика подорожала на 30%. Индустрия красоты недовольна таким развитием событий, некоторые представители этой сферы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Estel проинформировал салоны красоты о росте ценника на всю их продукцию: на красители Essex и De luxe цена поднялась в два раза, краситель Esteller и другие продукты подорожали на 50%. Об этом газете «Коммерсант» сообщили гендиректор Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк и представители салонов красоты.

Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева отметила, что Estel отменила ретробонусы и скидки. Представители компании также не ответили на запрос издания.

В связи с этим представители сферы красоты направили жалобы в ФАС на Estel. Яковлева выразила мнение, что крупнейший в РФ производитель красок пытается спекулировать на сложной экономической ситуации.

В то же время официальные дистрибуторы импортных брендов, как Wella, L’Oreal, Nioxin, Londa, Matrix, Sebastian и других, подняли цены не больше чем на 30%.