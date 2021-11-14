Многодетная россиянка стала самой красивой женщиной мира

Жительница Петербурга Ксения Давыдова стала самой красивой женщиной мира. Многодетной матери удалось выиграть в международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021.

«Благодаря победе на конкурсе я смогу представлять Россию в экологических и благотворительных проектах международного уровня. Это была главная цель моего участия», — процитировал Давыдову 78.ru.

По словам 29-летней девушки, своим примером она хотела показать другим, что женщина может реализовать себя в разных областях жизни, а также быть многогранной личностью.

Источник фото: instagram.com/davydova_govorit/

Давыдова воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей. По образованию девушка является специалистом по связям с общественностью. Свободное время Давыдова посвящает путешествиям и кулинарии.

Еще победительница конкурса занимается общественной деятельностью. Она создала благотворительный проект помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Девушка является амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вместе с петербурженкой за звание самой красивой женщины мира боролись конкурсантки из Великобритании, Индии, ОАЭ, Кипра, Латвии и Армении.