Крашенинников: в России исключен вариант онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

Крашенинников обратил внимание на то, что СМИ и политики часто ссылаются на поправки, которые еще не приняли.

«Фактически, когда готовились поправки в текст Основного Закона, никто не думал, что возникнет такая ситуация с пандемией. И то, что кто-то — уже сейчас, при случае — уже ссылается на непринятые пока еще поправки, говорит об одобрении их гражданами», — отметил он.

Депутат заметил, что голосование нельзя проводить в заочном формате.

«Мне кажется, что все-таки нужно дождаться, когда коронавирус уйдет. И прийти на участки для голосования. С тем, чтобы не подвергать сомнениям его итоги. Понимаете, ведь еще нужно, чтобы было доверие не только к тексту, но и к самому голосованию», — пояснил Крашенинников.

По его мнению, следует дождаться момента, когда ситуация стабилизируется.

«…не будем подвергать, с одной стороны, риску здоровье и жизнь. С другой стороны, сам текст, он все-таки, как я уже сказал, должен работать долго. Поэтому — все процедуры, которые установлены законом, надо обязательно провести», — добавил глава Комитета.