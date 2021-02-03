«Краса Росгвардии» потребовала через суд миллион рублей за увольнение

В иске девушка помимо восстановления на службе требует выплатить ей в качестве моральной компенсации один миллион рублей, сообщило издание Е1.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую оценивается в один миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится. Но, если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности», — написала она в Instagram.

Анну Храмцову уволили в декабре прошлого года за видео. Девушка сняла и выложила в Instagram ролик с режимного объекта. Видео увидел один из ее коллег и показал его руководству. После этого в ведомстве провели служебную проверку, которая закончилась увольнением.

Сама «Краса Росгвардии» связывала свое увольнение с личной неприязнью коллег, которые стали к ней хуже относиться после победы на конкурсе красоты.