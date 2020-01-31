Крапиву в трусы, а самого в багажник. Женщина два года издевалась над приемным сыном в Воронежской области

В Воронежской области мальчик пожаловался, что его приемная мама наказывала его, засовывая крапиву в трусы и заставляя пить мочу. Следователи выяснили, что издевательствами дело не ограничилось: женщина пыталась утопить ребенка.

Сейчас 42-летняя Екатерина Юрова оказалась на скамье подсудимых. Ей вменяют истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию, незаконное лишение свободы ребенка, принуждение свидетеля к даче ложных показаний, пишет «Вести Воронеж».

Как выяснили журналисты, мальчик рос в обычной семье, но потом у него умерла мама и никто из родственников не захотел усыновлять ребенка. Так он оказался в интернате, откуда его и еще двух мальчиков Юрова и ее муж забрали к себе в 2016 году в Эртильский район.

Следователи узнали, что женщина по непонятным причинам сразу невзлюбила одного из мальчиков, а через полгода начала издеваться над ним.

«Приемная мать возила старшего сына в багажнике, била его веревкой, скалкой, половником. И совсем ужасное — женщина пыталась утопить мальчика: вытаскивала его на глубину и держала под водой, пока он не мог дышать и захлебывался. После того случая подросток попал в больницу с приступом эпилепсии, установили на следствии», — отмечается в материале.

Потом 15-летний подросток начал сбегать из дома. Несколько раз его искали всем селом, в котором жили его приемные родители.

Когда ситуация в семье привлекла внимание правоохранителей, органы опеки проинспектировали условия жизни мальчиков и выяснили, что они спят на матрасах, постеленных на полу в гараже. Инспекторы обратили внимание на истощенный вид детей и травмы. После того как началось разбирательство, Юрова вынудила свидетельницу дать ложные показания. Как потом призналась девушка, та шантажировала ее тем, что опозорит перед молодым человеком.

Юрова вину не признала. Она заявила, что дети находились на домашнем обучении и учителя видели их условия жизни, которые не вызывали нареканий. Женщина признала, что отношения с одним из детей у нее складывались тяжело, но сказала, что не проявляла к нему жестокости. Сейчас все трое мальчиков снова находятся в интернате.