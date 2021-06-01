Крановщик спас рабочих во время пожара в школе на Камчатке

На Камчатке крановщик спас четырех рабочих, которые во время пожара в строящемся здании школы, оказались на крыше. Мужчина эвакуировал людей до приезда МЧС.

О подвиге крановщика рассказали в региональном МЧС.

Пожар на территории строящегося корпуса школы № 33 в Петропавловске-Камчатском произошел в 09:30. Росгвардейцы до приезда МЧС эвакуировали 25 строителей, которые находились в непосредственной близости от места пожара.

Был объявлен второй ранг пожара. Огонь уничтожил строительные материалы, а также повредил пластиковые окна. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 11:20. Продуктами горения отравились три строителя, госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия работали семь единиц техники и 55 человек. Пожар мог произойти из-за нарушения технологии производства работ. Проверку начала региональная прокуратура, которая определит, какого качества материалы использовались при строительстве, и проверит соблюдение техники безопасности при проведении монтажных работ.