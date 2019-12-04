«Крах» России как космической державы? Депутат Сураев призвал верить фактам

«Если посмотреть объективно на картину, которая сейчас есть, все полеты, а это доставка астронавтов и космонавтов на МКС, осуществляются Россией», — отметил он.

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Эксперт также пояснил, что NАSА действительно пытается начать самостоятельные запуски своих астронавтов на Международную космическую станцию, однако пока не преуспела в своих планах.

«Был сделан определенный шаг NАSА в недавнем прошлом. Они сказали, что больше не будут пользоваться услугами, а сами запустят свои корабли. Но в очередной раз у них что-то не сработало, и они вновь, я так слышал, ведут переговоры с Россией, чтобы продлить и опять покупать места у России. Поэтому говорить можно все, что угодно, но факты — упрямая вещь. Единственным надежным средством доставки человека на МКС остаются российские корабли „Союз“», — подчеркнул Сураев.

Американское издание отметило, что NАSА планирует запустить программу Commrercial Crew летом следующего года. Это не первая попытка — в прошлом из-за технических трудностей и недоработок ее старт отложили на три года.

США рассчитывает самостоятельно отправить первого американского астронавта на МКС в 2021 году. Ранее появилась информация, что NАSА купит два места на российских «Союзах», чтобы доставить на Международную космическую станцию своих людей до сентября 2021 года.