Крафтовое пиво уйдет в интернет: что изменится после ужесточения правил торговли алкоголем?

Правила торговли алкоголем могут ужесточить в России. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал «360», кто пострадает от этого больше всего.

Изменения на себе почувствуют примерно 15% предприятий пивоваренной продукции, в том числе крафтовые пивовары, малый бизнес.

«Либо закроются, либо переориентируются на что-либо другое, либо должны будут искать другие помещения, не в жилых домах. Будут пытаться выйти из положения», — пояснил Шапкин.

Он напомнил, что сейчас рассматривается проект о легализации интернет-торговли пивом и вином. Его поддерживает Минфин.

«Те, кто сейчас закрывается в жилых домах, перейдут на „дистанционный“ формат обслуживания. Сначала нелегальный, потом — вполне законный. Крафтовые пивовары перейдут в такой виртуальный режим», — добавил эксперт.

По его словам, законопроект на ограничение торговли алкоголем под видом услуг общественного питания вносили уже много раз. В каждой новостройке сейчас есть хотя бы один магазин, который торгует пивом. Теперь полномочия начали претворять в жизнь.

Скорее всего, для торговых точек введут дополнительные ограничения и критерии. Например, не позволят, чтобы площадь зала была меньше 50 квадратных метров. Сейчас в законодательстве прописаны минимум 20 «квадратов». Изменения позволят дополнительно закрыть некоторые «наливайки».

«На самом деле, четких критериев нет. Может быть, предприятие, которое не захочет закрыться, возьмет и снимет дополнительную площадь, откроет там торговлю другими видами продукции, не только алкогольной. <…> Получается, что можно будет иметь алкомаркет, торгующий водкой в многоквартирном доме, а пивную разливайку закроют. Вероятны и такие перекосы», — предположил Шапкин.

На ценах, скорее всего, ситуация никак не отразится. Причин, чтобы их увеличивать, нет. Проблема существует в сфере виноделия: с 1 июля вступает в силу новый закон о вине. По нему многие виды винодельческой продукции нельзя будет указывать в наименовании как вино. Импортная винодельческая продукция растет в цене из-за курсовой разницы. Что касается акцизов, то следующее их повышение будет только с нового года.

Павел Шапкин обратил внимание, что ни на производство, ни на продажу пива лицензия не требуется. Другой вопрос — остальная алкогольная продукция. Госпошлина стоит 60 тысяч рублей в год. Перечь документы подскажут в региональной администрации. Это находится в совместном ведении местных и региональных властей.