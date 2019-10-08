Крафтовое пиво может исчезнуть из России

наРоссийские любители пенного напитка в скором времени могут не найти в стране крафтового пива. Это связано с новым регламентом Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

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Он начнет действовать с 2021 года. Согласно документу, частным пивоварням могут запретить производство этого напитка. Об том сообщил RT со ссылкой на Росстандарт.

Россия не может проигнорировать новый регламент. Ведь его положения обязательны для выполнения в российском государстве. Согласно нормативам документа, с 1 января 2021 года пивом будут признавать лишь тот продукт, в котором содержится 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

В Росстандарте объяснили, что на данный продукт не может быть разработан ГОСТ по нескольким причинам. Во-первых, крафтовое пиво изготовляется по разным рецептам и с помощью разных технологий. Кроме того, для его производства используются различных ингредиенты и компоненты. В итоге этот вид пива имеет разный вкусо и разный цвет.