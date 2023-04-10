10 апреля 2023, 18:02
Краевед Треугольников: корпуса бывшего завода «Красный треугольник» в Петербурге можно приспособить под любую функцию
В Санкт-Петербурге в последнее время все популярнее становится промышленный туризм. О заводе «Красный треугольник» индустриальной эпохи «Петербургскому дневнику» рассказал промышленный краевед Александр Треугольников.
По словам эксперта, бывшее промпредприятие может быть очень многофункциональным. Так, оконный ряд позволяет делать перепланировки в здании, что позволяет создать гостиничную инфраструктуру и общественно-деловое пространство в корпусах.
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Кроме того, верхние этажи бывшего завода отлично подойдут для спортивных площадок, добавил краевед.
Санкт-Петербург
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