Краевед Ерофеев рассказал, как правильно произносить странные петербургские топонимы

Многие улицы Санкт-Петербурга имеют необычные названия, которые вызывают споры об их правильном произношении. Краевед и член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев рассказал газете «Петербургский дневник», откуда взялись некоторые названия и как правильно их произносить.

«Из самых сложных названий первое, что мне приходит в голову, — улица Сантьяго-де-Куба. В свое время это был Больничный переулок, потому что там находится больница № 122. Он располагался с тыльной стороны учреждения. А потом Ленинград с Сантьяго-де-Куба стали городами-побратимами. И Больничный переулок решили переименовать в честь этого города. Название, скажу сразу, не очень хорошее. У нас есть Кубинская, Дрезденская, Манчестерская улицы, также названные по городам-побратимам. А здесь получается труднопроизносимое название», — сказал Ерофеев.

Название этой улицы склонять не нужно. Например, нужно говорить: «Я на Сантьяго-де-Куба», потому что попытки склонять это название режут слух. Зато названия улиц Большой Зелениной, Опочининой, Осокиной, Остоумовой и других подобных — склонять нужно.

Нужно склонять и названия районов: в Купчине, в Автове и так далее.

«При письме эти топонимы нужно склонять: „в Комарове“, „в Репине“, а вот в разговорной речи все сложнее. Можно и так, и так. Хотя я предпочитаю склонять», — сказал краевед.